Постепенно и поэтапно: как Настя Ивлеева незаметно изменила внешность

Фото: Instagram* / _agentgirl_

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Лицо популярной блогерши заметно изменилось.

Совсем недавно скандальная «голая» вечеринка популярной телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой сразила не только фанатов звезды, но и массовую аудиторию. В одном из московских клубов 32-летняя знаменитость устроила вечер в стиле almost naked, где папарацци не могли не обратить внимание на потрясающую фигуру Ивлеевой. Многим же показалось, что внешность Насти заметно изменилась. Такое наблюдение подтвердил KP.RU пластический хирург Иван Володченков.

За минувший год блогерша похудела на 17 килограмм, но изменился не только ее силуэт, но и лицо. По мнению эксперта, перемены были постепенными и поэтапными, и не бросались в глаза именно поэтому.

«Это правильный подход. Возрастных изменений у молодой женщины не так и много, но все-таки опытный глаз пластического хирурга видит даже мельчайшие», — рассказал специалист.

Хирург предположил, что Анастасия могла сделать себе пластическую операцию по удалению грыж нижних век — трансконъюктивальную блефаропластику. Такую процедуру, не оставляя видимых рубцов на коже, позволило провести отсутствие у Ивлеевой глубоких морщин.

«Вероятно, что еще раньше была еще одна операция — отопластика или коррекция лопоухости. Так как у нее немного несимметричные ушные раковины и если приглядеться к фото разных лет, то эти ушные раковины немного по-разному отстоят от головы, чуть по-разному оттопырены», — объяснил Иван.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Кроме того, врач полагает, что также были удалены комки Биша, так как в щечной области у телеведущей теперь минимум тканей. Володченков подметил, что у Насти достаточно выражена нижняя челюсть и скулы.

«Косметологи хорошо постарались с филлерами в той же самой скуловой зоне, в зоне подбородка и в лотеральных углах нижней челюсти — создали „треугольник молодости“, который подчеркивает нижнюю челюсть», — заявил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ивлееву заявили в генпрокуратуру из-за «голой» вечеринки.

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