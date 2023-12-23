Фото: www.globallookpress.com / Said Gadzhiev

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Певец собирался выступать на новогодних концертах в Оргееве.

Российского певца Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщает телеканал «ТВ-5».

Пирцхалава планировал выступления на новогодних мероприятиях в городе Оргеев. Кстати, недавно выборы мэра там выиграла представитель местной оппозиции Татьяна Кочу. По данным издание «РИА Новости», пограслужба Молдавии отказалась комментировать ситуацию и объяснять причины. В ведомстве также заявили, что только за сутки отказ во въезде в страну получили 39 человек.

Власти Молдавии пока тоже не отреагировали на инцидент.

Стоит отметить, что подобные ситуации для Молдавии не в новинку. Например, в августе 2023 года в страну не пустили всемирно известного композитора и исполнителя Горана Бреговича и его группу. Композитора, который писал музыку для фильмов Кустурицы, не выпустили из аэропорта в Кишиневе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Иракли из «Фабрики звезд» переехал из Испании в Грузию.