«Разные позиции»: в ФРГ заявили о необходимости контактировать с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Dwi AnoraganingrumGeisler-Fotop

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Почему в Берлине считают, что это нужно?

Германии придется взаимодействовать с Россией. Такое заявление в интервью RND сделал посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорф.

«Россия была и остается крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придется иметь дело с Россией», — сказал он.

Причем контактировать придется, несмотря на совершенно разные позиции Москвы и Берлина по фундаментальным вопросам. Кроме того, Ламбсдорф заявил, что не видит «линий разлома» в системе президента РФ Владимира Путина.

Комментируя украинский конфликт, посол назвал важным добиться установления мира, основанного на международном праве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олаф Шольц сильнее всех просел в рейтинге одобрения политиков Германии.