«Я не плачу»: мама Романа Костомарова призналась, как пережила болезнь сына

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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Российский фигурист лишился конечностей после тяжелого заболевания.

Мама Романа Костомарова не позволяла, чтобы сын увидел ее слезы во время лечения. Об этом Валентина Николаевна рассказала во время съемок в шоу на одном из федеральных каналов.

Российский фигурист Роман Костомаров буквально вернулся с того света после тяжелейшего заболевания. Кроме врачей, которых спортсмен не раз благодарил за свое спасение, в это тяжелое время вместе с ним была его семья: жена, дети, брат и, конечно, родители. Мама Валентина Николаевна признается, что она не допускала, чтобы сын видел, как она плачет.

«Я не плачу. Он что, будет смотреть, как мама плачет? Нет, это позор. Главное, что он здесь рядом, я могу его видеть, трогать, целовать», — говорит женщина.

Сам Костомаров считает, что ради семьи нужно жить дальше, во что бы то ни стало.

Костомаров был госпитализирован в начале января с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года.