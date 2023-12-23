«Мы знаем, где находятся»: Таллин готов выдать Киеву военнообязанных беженцев

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Официального запроса от Незалежной пока не поступало.

Таллин готов выдать Украине военнообязанных беженцев для мобилизации, если Киеву это нужно. Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии», — приводит ERR слова министра.

Официального запроса от Украины пока не поступало. Тем не менее Таллин неоднократно просил Киев при необходимости уведомить о находящихся в Эстонии украинских беженцах.

На днях глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров заявил о планах мобилизовать украинцев, которые уехали из страны. «Приглашения» на фронт получат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В других странах, принявших беженцев, уже отреагировали на намерение Киева. В Германии на намерение Украины ответили отказом.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин.