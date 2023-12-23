«Родные стены лечат»: Лужина рассказала о своем состоянии после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Когда выпишут из госпиталя артистку РСФСР?

Советскую и российскую актрису Ларису Лужину госпитализировали на следующий день после того, как она вызвала врачей на дом из-за проблем с сердцем. В беседе с KP.RU артистка РСФСР рассказала, как она себя чувствует и что говорят медики.

«Пока еще в госпитале нахожусь, но мне уже лучше… Здесь прекрасные врачи, которым я доверяю… Тут, как говорится, родные стены лечат. К тому же у меня бронхит», — сказала Лужина.

Артистка также опровергла слухи о том, что у нее кардиостимулятор. У Лужиной диагностирована мерцательная аритмия, но ранее была сделана серьезная операция на сердце, при которой такой аппарат нежелателем. Пока лечение проходит с лекарствами. Планируется, что врачи отпустят Лужину в начале следующей недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на прошлой неделе Ларисе Лужиной стало плохо, она едва не оказалась в больнице с сердечным приступом. Врачи вовремя приехали и помогли артистке.