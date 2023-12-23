Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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При этом Москва намерена продолжать играть активную роль в организации.

Россия и ее некоторые партнеры продолжат удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование Группы по расследованию и идентификации, которая навязали США. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

«Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах «коллективного Запада“», — сказала она.

При этом дипломат назвала обязательством каждой страны-участницы Конвенции о запрещении химического оружия (КХЗО) выплату регулярного взноса в бюджет организации.

Кроме того, Россия совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками продолжит играть активную роль на площадке ОЗХО. По словам Захаровой, Москва видит свою задачу в восстановлении в будущем былого авторитета организации и сохранить целостность конвенции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия потеряла свое место в Исполнительном совете ОЗХО. Москва получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66. В начале декабря президент РФ Владимир Путин назначил нового представителя страны при ОЗХО в Гааге.