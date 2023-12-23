Банда Дедов Морозов: какие криминальные истории случались в России в Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Как поссорились Дед Мороз и Снегурочка, а новогодний пир превратился в борьбу за выживание.

В Новый год люди часто совершают необдуманные поступки. Кто-то по воле случая опрокидывает праздничную елку, кто-то может на спор оказаться в снежном сугробе. Но, к сожалению, не всегда веселые новогодние шалости становятся смешными и безобидными: как ни странно, в праздники количество криминала заметно повышается. Так, в URA.RU собрали собрали самые необычные и «праздничные» преступления в России.

Новогодняя карета подана!

Почти четыре года назад Пермь поразил несколько оригинальный способ угона легкового автомобиля. Двое жителей Урала прямо в новогоднюю ночь решили взломать ворота владелицы машины, однако предпринятая попытка ни к чему не привела. После неудачи пермяки решили достигнуть желаемого другим путем. Злоумышленники сняли створки с петель, что наконец позволило им получить доступ к заветной цели. Они угнали автомобиль и отправились колесить по улицам города. Однако личности преступников были установлены в краткие сроки, а автомобиль вернули законной владелице.

Спор о том, кто лучше вручил подарки

Главные персонажи новогодней сказки, оказывается, не всегда живут в мире и согласии. Жителей города Чайковский в 2017-м поразил скандал мужчины и женщины, переодетых в Деда Мороза и Снегурочку. Казалось бы, это могла быть шутливая разборка, повеселившая прохожих. Но очевидцы поделились, что «Дед мороз» буквально набросился на «Снегурочку» и начал избивать ее атрибутом своего костюма — посохом. Пострадавшая провела все новогодние праздники в медицинском учреждении: врачи диагностировали сотрясение мозга, травмы живота, рук и ног.

Когда друг показался животным

В 2022-м в ночь на 1 января двое мужчин хотели устроить новогодний пир. Но, к несчастью, праздничные желания сбываются не всегда. Застолье начать удалось, однако кончилось оно чуть ли не трагедией. В какое-то время одному из отмечающих причудилось, будто его товарищ обернулся рептилией, а именно крокодилом. Мужчина поспешил скорее обезвредить «животное» и даже схватил нож. Бедному «хладнокровному» удалось вырваться из цепких рук «внимательного» друга, которого позже приговорили к реальному сроку заключения.

Дед Мороз «наоборот»

Еще один особо «праздничный» случай описали РИА Новости. Порой хочется верить в чудо и мечтать о том, что в новогоднюю ночь Дедушка Мороз каждому принесет по подарку. Так думали и в Новосибирске, однако главный сказочный персонаж не вручил сюрприз, а наоборот забрал его. Под куранты 31 декабря почти в полночь 34-летный мужчина обокрал хозяев квартиры, поднимающих тосты за уходящий 2013 год. Злоумышленник вынес два цветных телевизора. Впоследствии был задержан подозреваемый, у которого и изъяли технику.

Особо опасная банда «Дедов Морозов»

В том же городе в 2011-м громкое дело так и не раскрыли, эту историю рассказали на портале «НГС. НОВОСТИ». Целая банда вооруженных винтовками «Дедушек», одетых в новогодние кафтаны, ворвалась в ломбард. Преступники получили свой незаслуженный «подарок»: им удалось украсть золото на общую сумму около пяти миллионов рублей. Свою «добычу» они сложили в специальные мешки для подарков и поспешно скрылись с места преступления, которое длилось всего 47 секунд. Найти виновных, к сожалению, до сих пор не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске.