«Это не ТО, вы не машину привезли»: Хайдаров раскрыл самые нелепые запросы клиентов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Специалист в области красоты успел наслушаться всякого за годы практики.

Еще недавно светившийся в скандале с певицей Славой пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл один из самых нелепых вопросов, которые клиенты задают на его персональных приемах. Доктор разоткровенничался на дне рождения журналистки Алены Жигаловой: буквально на днях репортер отметила очередное торжество, на котором Хайдаров стал одним из приглашенных гостей.

В беседе с 5-tv.ru пластический хирург сознался, что регулярно слышит вопросы от супругов своих пациенток, не лопнут ли импланты во время интимной связи. Чаще этого пункта аудиторию интересует только размер и форма приобретенных достоинств: нередко представителей сильного пола приходится буквально останавливать, чтобы дать возможность будущей обладательнице самой определиться, какие именно формы она хочет.

«Нередко бывает, что приходя мужчины, начинают перечислять: хочу первое, второе, третье. Девушка сидит, молчит. Я говорю — подождите, это не ТО, вы не машину привезли. Девушке, жене с этим жить, ей носить эту красоту, поэтому пусть она решает», — рассказал он.

По словам Хайдарова, существующее заблуждение о том, что мужчины нередко выступают против хирургических вмешательств — не иначе, как миф. Понимающие супруги с радостью соглашаются на «тюнинг» тела своих избранниц, лишь бы они чувствовали себя лучше.

«Очень часто мужчины приводят ко мне своих жен. Если для девушки это какой-то комплекс и она чувствует себя неуверенно, то любящий мужчина будет помогать ей решить этот вопрос не только успокаиваниями, но и походами к пластическому хирургу», — уверил он.

Ранее 5-tv.ru писал о подноготной выгодного сотрудничества Филиппа Киркорова с Тимуром Хайдаровым.