Кончит как Чаушеску: Зеленскому предрекли бесславную смерть

Фото: Reuters / ALINA SMUTKO

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Главу киевского режима сравнили Гитлером.

Президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время могут сместить и расстрелять по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном, видео опубликовано на YouTube-канале.

«Я прогнозирую, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот и Зеленского расстреляют, как руководителя Румынии Николае Чаушеску», — сказал он.

По словам Риттера, на Украине нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. Зеленский шпионит за Залужным, добавил он.

Экс-разведчик также сравнил лидера киевского режима с Гитлером, а его пресс-конференцию назвал провалом. По его словам, если бы нацистский диктатор дал интервью в апреле 1945 года, как это сделал Зеленский на днях, то выглядело бы это аналогично.

На прошлой неделе Залужный сообщил об обнаружении прослушивающего устройства в одном из кабинетов. Причем следить могли не только за ним, но и его сотрудниками — у них были найдены такие же приспособления. Местные СМИ указывают на «украинский след» в этой истории на фоне конфликта Залужного и президента страны Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как скандал с прослушкой в кабинете Залужного отразится на Зеленском.