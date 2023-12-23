«Болевой шок»: как запрет США на импорт рыбы из РФ отразится на американцах

ВАРПЭ: запрет импорта продукции из российской рыбы ударит по потребителям в США

Фото: dpa/picture-alliance / ТАСС

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Вашингтон, проводя агрессивную санкционную политику в отношении Москвы, наносит вред собственному населению.

Недавно введенный Минфином США запрет на импорт рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, выловленных в России и переработанных в третьих странах, сильно ударит по кошелькам американцев. Такое мнение выразил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — отметил Зверев.

Эксперт отметил, что из-за такого решения в США уже подорожал краб. Вскоре ситуацию усугубит и нехватка трески. Он также добавил, что за последние десять лет вылов вида этой рыбы в США упал в два раза. Поэтому необходимость ее импорта из РФ выросла, но теперь «лавочка закрыта».

«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — заключил Зверев, не исключив более масштабных последствий для США.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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