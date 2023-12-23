Умер один из создателей современной теории ранней Вселенной Алексей Старобинский

Фото: Морковкин Анатолий / ТАСС

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Сердце ученого остановилось на 76-м году жизни.

Скончался российский ученый, один из создателей современной теории ранней Вселенной Алексей Старобинский. Печальное известие сообщили в институте теоретической физики имени Льва Ландау. Сердце ученого остановилось на 76-м году жизни.

Старобинского не стало 21 декабря. Прощание с ученым состоится 25 декабря.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», — сообщили в институте.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года. Он был ученым в области гравитации, космологии и релятивистской астрофизики, российским физиком-теоретиком. Увлекался такими сферами науки, как классическая и квантовая теории гравитации, инфляционная стадия ранней Вселенной, темная энергия, темная материя, реликтовое излучение, крупномасштабная структура Вселенной, черные дыры, гравитационные волны, модифицированная гравитация, Мульти-Вселенная.

Ученый стал одним из создателей современной теории инфляционной Вселенной — об исторической стадии эволюции, которая предшествовала Горячему Большому взрыву. С 2017 года Старобинский преподавал на факультете физики Высшей школы экономики. Был удостоен различных наград.

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