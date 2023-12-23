«Имеют тонкую связь»: предчувствуют ли собаки приближение смерти хозяина
Оккультист Харрис: собаки чувствуют приближение смерти хозяина
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mario Kuhnke; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru
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Животные обладают более острыми чувствами, чем человек. Действительно ли они видят то, что недоступно нашему взгляду?
К сожалению, жизнь домашних питомцев слишком коротка по сравнению с человеческой. Но бывают случаи, когда питомцы переживают своих хозяев, а незадолго до их смерти становятся тревожными и беспокойными. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru экстрасенс и оккультист Андрей Харрис рассказал, действительно ли собаки могут предчувствовать приближающуюся смерть человека.
Для ответа на этот вопрос Харрис напомнил, что ряд женских богинь, связанных с миром мертвых и смертью, всегда изображались в окружении животных. А если быть точнее, то собак и волков. К примеру, богиня Геката. Ее появление всегда сопровождалось именно лаем собак. Или, к примеру, Морта — богиня смерти. Она тоже появлялась именно с волками.
«Та энергия, то высшее, что отвечает за смерть, по-прежнему имеет очень тонкую связь с животным миром, потому что животные чувствуют острее. И, естественно, это по-прежнему собаки и волки. Именно они способны воспринимать астральный мир, видеть его, ощущать и проводить через себя», — пояснил экстрасенс.
Именно поэтому собаки так остро чувствуют приближающуюся смерть человека. Они чувствуют открывшийся портал в мир мертвых.
«Может увидеть, как ангел смерти уже приближается в сторону ее хозяина, либо же может видеть мертвых и вообще тот весь мир. И собака даст сигнал, что вот я, что-то вижу, осторожно, опасность», — продолжил Харрис.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие болезни собаки могут почувствовать до появления симптомов.