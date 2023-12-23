«Перехватили инициативу»: в США признали успехи российских сил в зоне СВО

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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ВС РФ уверенно продвигаются по всем направлениям спецоперации.

Российские силы перехватили инициативу на большей части фронта в зоне спецоперации по защите Донбасса, пишет газета The New York Times.

«Недавние наступления России <…> также являются еще одним доказательством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в публикации.

Уточняется, что на это указывают последние продвижения ВС РФ в районе Авдеевки, а также рядом с Купянском, Артемовском (украинское название Бахмут) и Марьинкой.

В материале также приводится заявление украинского политика Егора Чернева. Тот признал, что ВСУ начинают терять территории из-за отсутствия американских боеприпасов.

Действительно, Украина столкнулась с существенным сокращением помощи со стороны Запада. В США уже открыто заявили, что находятся не в том положении, чтобы давать Киеву обещания. А все из-за разногласий с республиканцами, которые и блокируют дальнейшую возможность спонсировать киевский режим.

В конце декабря Вашингтон выделит Киеву остатки военной помощи на один миллиард долларов. И на этом все. Пентагон уже попросил не беспокоить его до следующего года и пожелал всем «веселого Рождества».

Продолжатся ли поставки военной помощи в следующем году и насколько за это время ухудшится положение Украины — покажет время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет Украину в 2024 году без помощи Запада.