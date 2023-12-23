«Олени здесь, а жених уехал»: Волочкова рассказала о несостоявшейся свадьбе

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Балерина посетовала на неудачи в личной жизни, позируя на камеру в ярко-красном платье рядом с рогатыми животными.

Балерина Анастасия Волочкова, которая то и дело шокирует публику своим шпагатом или откровениями на тему мужчин, сделала новое признание. Артистка записала для поклонников видео, в котором посетовала на неудачи в личной жизни. Сделала она это достаточно ярко.

Как сообщило издание dni.ru, опубликовавшее у себя ее видеозаявление, знаменитость предстала перед публикой в ярко-красном роскошном платье. Так как балерина находилась на морозе, она накинула на себя белоснежную шубу. А рядом со «снегурочкой» отечественной эстрады красовались два самых что ни на есть настоящих оленя. Волочкова призналась, что год назад у нее намечалась свадьба, но торжество сорвалось. И вот те самые олени, которых балерина так долго искала для своего бракосочетания, наконец оказались у ее дома.

«Олени здесь, а жених уехал», — посмеялась над ситуацией Волочкова.

К слову, Волочкова за свои 47 лет была замужем лишь раз. Это случилось в 2007-м. Избранником стал бизнесмен Игорь Вдовин. Церемония была шикарной: танцовщица сменила несколько платьев за один вечер, летала на воздушном шаре, танцевала с любимым и гостями в Екатерининском дворце в Петербурге. Но позже выяснилось, свадьба была фиктивной. Штамп в паспорт артистка поставить не решилась. Зато родила мужчине дочь Ариадну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о каком подарке мечтает балерина Анастасия Волочкова.