«Утопающий хватается за соломинку»: сможет ли Украина мобилизовать сбежавших из страны мужчин

Фото, видео: Marcus Brandt / ТАСС; 5-tv.ru

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Киевский режим намерен добиваться возвращения граждан призывного возраста, чтобы пополнить ряды ВСУ.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев будет добиваться возвращения граждан призывного возраста из Германии и других стран, чтобы те пополнили ряды ВСУ. Речь идет о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет. Будут ли такие насильственные меры эффективны и как отреагирует Запад, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.

Быстрая реакция Германии

По мнению специалиста, такие меры не будут эффективны. Причем благодаря политике самих государств. Например, Германия уже категорически отказалась выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые могли бы пополнить ряды ВСУ.

«Лишь Латвия и Литва стараются каким-то образом, мягко говоря, (оказать. — Прим. ред.)помощь Украине. Но будут ли эти меры эффективны? Вряд ли. Потом что граждане Украины, находящиеся в Литве и Латвии, могут спокойно уехать на территорию уже Польши. Польши, которая якобы тоже готова помочь Украине, на самом деле не спешит непосредственно с возвратом граждан призывного возраста», — напоминает политолог.

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Запад умывает руки

Политолог указывает на то, что Соединенные Штаты все больше начинают дислоцироваться от проблемной Украины. На фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и предстоящих выборов на острове Тайвань в США растет напряжение, и в данной парадигме киевский режим выглядит для них как «чемодан без ручки». А вслед за ними и остальные страны Запада, в том числе европейские, не хотят больше принимать участие в судьбе Украины.

«Дело в том, что утопающий хватается за соломинку. И ныне действующая власть Украины, которая катастрофически теряет свою популярность, а, самое главное, мягко говоря, проигрывает всю военную кампанию, по той простой причине, что США технично уходят от этого», — говорит Вадим Мингалев.

По мнению эксперта, многие европейские страны, такие как Германия, Франция, Испания, Италия, будут категорически против насильственной высылки украинских граждан ради вступления в ряды ВСУ. Ведь конкретно туда пребывают все-таки не совсем простые украинцы, а люди, которые едут с определенными деньгами и образованием. И они, как считает руководство этих государств, могут внести некий позитивный вклад в их развитие, пусть и в минимальной степени.

Справедливость по-украински

Что касается самих украинцев, Мингалев называет естественной негативную реакцию на заявление их министра обороны. Это не только мнение сбежавших от поголовной мобилизации в другие страны мужчин, но и тех, кто остался в стране. Ведь украинцы давно не верят в непредвзятость военкомов, которые забирают на фронт, в первую очередь, тех, кто не может заплатить или как-то защитить себя.

«Абсолютное большинство категорически против этих реформ. Поэтому популярность о том, что якобы все равны и теперь со всех клубов ночных, со всех ресторанов теперь будут забирать всех подряд, на самом деле не соответствует действительности», — указывает специалист.

При этом политолог задает логичные вопросы: а где находятся взрослые дети самих высокопоставленных чиновников Украины? Как известно, многие из них пережидают конфликт в США. Так что о какой-то даже примерной справедливости на Украине речи идти уже не может.

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