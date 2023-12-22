Самой красивой девушкой планеты признали албанку: что о ней известно

Фото: Instagram* / drita_ziri

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Дрита Зири победила в конкурсе «Мисс Земля».

Победительницей конкурса «Мисс Земля», который проходил во Вьетнаме, стала 18-летняя представительница из Албании Дрита Зири. Итоги конкурса сообщили во время трансляции финала на платформе Youtube.

За право стать самой красивой девушкой планеты боролись 80 участниц. В финале конкурса жюри выбирало четырех победительниц по названию стихий: Земля, Вода, Огонь и Воздух. Так, «Мисс Воздух» стала филиппинка Ильяна Адуана, «Мисс Огонь» назвали представительницу Таиланда Кору Блиалулт, а звание «Мисс Вода» получила До Тхи Лан Ань из Вьетнама.

Как сообщило издание Lenta.ru, Зири привыкла к сцене уже в детстве. Она училась в балетной школе, играла в театре и ездила на фестивали по разным странам. На занятия уходило почти все свободное время, поэтому ей было не до развлечений. В дальнейшем девушка стала работать моделью и телеведущей. В прошлом же году Зири выиграла конкурс «Мисс Албания», а в этом заняла второе место в конкурсе «Мисс Глобус».

Россию же представляла Дарья Луконькина. Она на конкурсе вошла в ТОП-8 главных красавиц Земли. 20-летняя девушка из Нижнего Новгорода работает моделью, детским аниматором, параллельно учится в Нижегородском педагогическом университете.

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