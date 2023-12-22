Журналист Херш раскрыл новые подробности о подрыве «Северных потоков»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Диверсия против Москвы могла быть переориентирована на одну европейскую страну. Но на какую именно и с какой целью?

США начали готовить подрыв «Северных потоков» еще до начала российской спецоперации по защите Донбасса, в качестве метода сдерживания Москвы. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш.

Однако когда спецоперация все же началась, американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести план до конца.

По данным журналиста, судя по тому, что диверсия произошла в сентябре прошлого года, США действовали против Германии. Херш считает, что Берлин воспринимался как слабое звено в коалиции поддержки Киева.

«Некоторые в ЦРУ считали, что президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) опасался, что (канцлер Германии Олаф. — Прим. ред.) Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», — написал Херш в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Запад пытается скрыть правду о подрыве «Северных потоков».