Минюст признал создателя «Масяни» Олега Куваева* иностранным агнетом
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Фото: Instagram* / samoleg
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Кто еще пополнил список?
Министерство юстиции РФ признало мультипликатора, создателя «Масяни» Олега Куваева* иностранным агентом. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.
Как отмечается на сайте Минюста, Куваев выступал против российской спецоперации по защите Донбасса, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Также он распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа нашей страны и вооруженных сил.
Также реестр пополнили лишенный священного сана бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев*, политолог Александр Рыклин*, журналист Александр Баунов*, интернет-издание «Верстка Медиа»*, а также проект «Можем объяснить»*.
В октябре стало известно, что в отношении мультипликатора было возбуждено уголовное дело по 208-й статье УК РФ «Публичные призыва к деятельности, направленной против безопасности государства». В настоящий момент мультипликатор находится за пределами территории РФ.
* — признан иноагентом в России
* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны