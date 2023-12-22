Нацельтесь на результат: прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 25 по 31 декабря.

Основная энергия недели с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Девятка Мечей)

Карта Таро — Девятка Мечей. 5-tv.ru

Энергии напряженные. Конец года — время, когда необходимо «подтягивать хвосты» и буквально успеть все. Будет некое состояние тупика, либо, наоборот, состояние хаоса. В эту неделю важно не поддаваться на эти энергии, потому что Девятка Мечей — она достаточно управляемая карта. Нужно выработать внутреннее спокойствие и соблюдать собственный темп.

Прогноз финансов недели с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Двойка Жезлов)

Карта Таро — Двойка Жезлов. 5-tv.ru

Существует вероятность, что эта неделя принесет с собой новое предложение партнерства, например, возможность принять участие в каком-то проекте. При этом само партнерство может оказаться долгоиграющим, а также вполне вероятно, что будет приносить доход.

Личная жизнь на неделю с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Десятка Жезлов)

Карта Таро — Десятка Жезлов. 5-tv.ru

Эта Карта Таро говорит о том, что существует некий груз, который лежит на плечах тяжестью. Он может представлять собой прошлые отношения или же недоговоренности, которые мешают двигаться дальше. Для легкости стоит скинуть с себя то, что уже «отжило». Тогда освободится энергия для движения вперед.

Совет на неделю с 25 по 31 декабря (Карта Таро — Дурак)

Карта Таро — Дурак. 5-tv.ru

Эта Карта Таро подсказывает, что можно уже завершать все, что уже было, и выстраивать новый путь в доверии. Тут самый главный совет от этой Карты — это доверие миру, тому, что выше нас и то, что помогает нам идти вперед. Здесь поддержка друзей, за плечами — опыт. Главное — меньше хаоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как цифры влияют на судьбу человека.