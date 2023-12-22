США ввели запрет на импорт из России лосося, минтая и краба

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Между тем Джо Байден подписал указ о мерах против финансовых институтов, якобы работающих в интересах ОПК РФ.

США ввели запрет на импорт из России некоторых видов рыбы и морепродуктов: лосося, трески, минтая и краба. Об этом сообщает американский Минфин.

В официальном документе ведомства говорится, что запреты на импорт будут применяться к рыбе и морепродуктам, полностью или частично полученным и добытым в водах России, а также при участии судов под российскими флагами.

При этом во внимание не принимается какая-либо переработка продуктов, запрет все равно действует.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США смогут принимать меры в отношении финансовых институтов, которые якобы работают в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и осуществляют транзакции.