Фото, видео: Reuters / ALINA SMUTKO; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Президент Украины все больше отличается от себя прежнего. Что происходит?

Владимир Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году, пообещав гражданам во что бы то ни стало принести стране мир и благополучие. Очевидно, что ни один из пунктов его предвыборной кампании в жизни не воплотился. Да и сам бывший актер превратился из приятного молодого человека в нечто совершенно иное. О том, как менялся глава киевского режима — в материале 5-tv.ru.

Президент Украины Владимир Зеленский

Когда Владимир Зеленский принимал участие в выборах президента Украины в 2019 году, он обещал избирателям мирную жизнь, процветание и развитие всех отраслей страны. Это касалось и ситуации в Донбассе, которую будущий глава киевского режима планировал разрешить без кровопролития и с соблюдением интересов всех сторон. Политтехнологи, не исключено, что и западные, сделали все, чтобы приличный внешне и внутренне, как тогда казалось, Зеленский в глазах избирателей стал чуть ли не настоящим спасителем от украинского кризиса.

Население Украины доверилось вчерашнему любимому артисту, и Зеленский набрал 73,23% голосов, разгромив своего оппонента — лидера киевской хунты Петра Порошенко. Последний как раз отличался резкими высказываниями, обещал посадить детей Донбасса в подвалах и буквально стереть города Юго-Востока с лица Земли.

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Риторика Зеленского по отношению к ситуации в стране и внешнеполитическим отношениям менялась постепенно, но с достойным лучшего применения упорством. Некоторые аналитики считают, что на смену парадигмы повлияло его окружение, которое пропагандировало неонацистское направление. Не обошлось и без вмешательства Запада.

Так или иначе, будучи кандидатом в президенты Украины он был готов «принимать непопулярные решения» ради спокойствия граждан, то после занятия поста начал все громче повторять далеко не мирные лозунги. Например, украинский нацист Степан Бандера для него стал национальным героем, равно как и другие приспешники Адольфа Гитлера.

Как отметил в 2019-м Владимир Путин, нельзя не замечать несомненный актерский талант Зеленского. Однако управлять страной и играть президента в сериале — слишком разные вещи.

«Одно дело играть, а другое быть кем-то», — сказал российский лидер.

Политическое падение Владимира Зеленского

Политолог Игорь Никулин считает, что у Владимира Зеленского явно прослеживается наркотическая зависимость, что, само собой, не может позитивно влиять не на его личностные качества, ни на внешность. И, хоть с ним, очевидно, работают имиджмейкеры, изменения, как говорится, видны невооруженным глазом.

«Во-первых, зависимость от наркотиков, во-вторых, общая деградация всей украинской вертикали власти — все это сказывается на человеке. Да, вначале из него лепили героя даже западные СМИ, героя, который «воюет» с Россией, а сейчас он уже превратился в попрошайку, который всем надоел. Как говорится «использованный контрацептив», — подчеркивает в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru экперт.

При этом политолог указывает, что Зеленский сейчас прекрасно понимает, что выиграть в текущем конфликте он не может, а еще именно на его совести — гибель минимум полумиллиона погибших украинцев.

«Понятное дело, что его развели. Был бы он действительно национальным лидером, он обязан был подписать Стамбульские соглашения в марте 2022 года. Потому что они были очень льготные и очень щадящие. То есть Россия, по сути дела, требовала только вывести войска с территории двух республик и нейтральный статус — отказаться от вступления в НАТО», — отмечает политолог.

Игорь Никулин напоминает, что происходит с предателями, которых используют Соединенные Штаты: их просто «убирают».

«Очень мало предателей, которые бы закончили свои жизни хорошо. Обычно конец у них бывает очень плачевный. Его дед воевал в Великую Отечественную, награжден орденами, медалями. Фактически, он наплевал и на деда, и на всех остальных своих родственников, погибших во время холокоста», — убежден специалист.

Личностное падение Владимира Зеленского

JUSTIN LANE / ТАСС; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

На протяжении своего президентского срока Владимир Зеленский изменился не только внутренне, но и внешне. Об этом свидетельствует масса фото и видео, которые находятся в открытом доступе. Вряд ли кто-то пропустил его пресс-конференцию иностранным журналистам, куда глава киевского режима позволил себе прийти в нетрезвом виде. И, хоть самые отчаянные защищали его, говоря, что «человек просто устал», большинству мирового сообщества стали ясны первопричины такого неподобающего главе государства состояния.

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Психиатр, нарколог Владимир Каторгин в разговоре с 5-tv.ru отмечает, что когда-то Владимир Зеленский был «милым парнишкой, который снимался в кино и на российском телевидении. Но, так как вчерашний актер отныне занимает «непростую должность», ему приходится бороться с постоянной тревогой. И методы, которые он выбирает, играют с ним злую шутку.

«И способы снятия этой тревоги — прием психоактивных веществ. Кстати, это могут быть и препараты, это не обязательно наркотики. Могут быть какие-то антидепрессанты, нейролептики… Не знаю, не могу утверждать, но, скорее всего, это не просто антидепрессанты, нейролептики — это что-то большее. Плюс алкоголь. К сожалению, это не очень дружественное и хорошее сочетание», — говорит специалист.

Психиатр отмечает, что примем препаратов сказывается и на поведении, и на внешнем виде Зеленского: проблемы с мимикой, очевидные отпечатки на лице, манера речи и поведения.

«К сожалению, здесь поступки, которые совершает президент страны. Это не просто какой-то заурядный алкоголик. Это — поступки, за которые могут пострадать сотни и даже миллионы граждан, в общем-то, что мы и видим», — указывает Владимир Каторгин.

Что касается будущего Владимира Зеленского, самым лучшим для него эксперт называет военный трибунал, который ждет его после окончания российской спецоперации.

«А в худшем случае — это режим самоуничтожения. По-моему, он уже понял, включил его. И понимает, что дальше ситуация будет ухудшаться для него, лично для него. Поскольку он понимает, что от него отворачивается Европа. И, в общем-то, гитлеровский финал, наверное, все-таки его ждет», — считает специалист.

Также Каторгин подчеркивает, что многие люди с наркотической зависимостью ведут себя примерно так, как Зеленский, прибегая к помощи неких препаратов для мнимого поддержания физической активности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США советуют Зеленскому брать пример с фашистской Германии.