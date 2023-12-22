США смогут принимать меры против банков за транзакции с ОПК России

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Речь идет о финансовых институтах, которые могут осуществлять переводы средств для российского промышленного комплекса.

США смогут принимать меры в отношении финансовых институтов, которые якобы работают в интересах оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России и осуществляют транзакции. Документ об ужесточении санкций подписал американский президент Джо Байден.

В указе президент Штатов призвал затруднить использование Россией «военно-промышленной базы для поддержки усилий, направленных на подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США».

Речь идет о противодействии использованию Россией «международных финансовых систем для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин США расширил антироссийские санкционные списки. Под новые ограничения Вашингтона подпали четыре компании и один нефтетанкер.