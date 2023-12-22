Португалец Томаш Амарал стал спортивным директором ФК «Спартак»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В московский клуб он перешел из лиссабонской «Бенфики».

Новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал португалец Томаш Амарал. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФК.

«Томаш Амарал — новый спортивный директор «Спартака». Португальский специалист переходит в наш клуб из лиссабонской «Бенфики», — говорится в сообщении.

В «Спартаке» уточнили, что Амарал начнет выполнять свою работу с 1 января 2024 года.

Между тем Пол Эшуорт, занимавший эту должность, станет техническим директором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Российском футбольном союзе (РФС) приняли решение остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Члены исполкома РФС единогласно проголосовали против присоединения к Азиатской конфедерации футбола (АФК).