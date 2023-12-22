В «Рольфе» сменился гендиректор после передачи активов Росимуществу

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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В компании считают, что изменения не скажутся на работе.

Светлана Виноградова покинула пост генерального директора автодилера «Рольф» после передачи его акций во временное управление Росимущества. Об этом сообщили в пресс-служба компании.

Так, Виноградова перешла на должность первого заместителя. А возглавляет «Рольф» теперь Алексей Гуляев, известный по работе в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». При этом в структуре «Рольфа» Гуляев работает с 2000-х годов.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций «Рольфа» во временное управление Росимущества. Так, переходят 660 759 610 акций «Рольфа», которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», и еще — 15 198 организации «Рольф моторс».

В компании же подчеркнули, что изменения не коснутся деятельности организации. «Рольф» сохраняет все свои обязательства перед работниками, клиентами и партнерами.

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