Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Громкая тусовка на днях отгремела в Москве.

Певица Анастасия Сланевская, больше известная как Слава, высмеяла «голую» вечеринку Ивлеевой, так поразившую общественность. Об этом рассказало издание dni.ru.

Буквально на днях «отгремел» скандальный вечер, устроенный популярной телеведущей и актрисой Анастасией Ивлеевой. Мероприятие отличалось своеобразным десс-кодом — многие знаменитости предпочли достаточно откровенные наряды, а кто-то и вовсе решил полностью похвастаться свои телом.

В соцсетях Слава опубликовала шутливое видео, отреагировав на необычную «тусовку». Исполнительница назвала случившееся «срамотой», а также посоветовала артистам лучше следить за своим здоровьем и беречь себя.

«Срамота-то какая. У Настьки-то Ивлеевой, видали, что происходит? Голые все... <...> Берегите себя, грипп лютует! Одевайтесь потеплее. Штанишки с начесом. Носочки, но на другие места», — с юмором высказалась в ролике звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит участникам сатанинского бала Насти Ивлеевой.