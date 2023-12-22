Фото: Андрей Ратмиров / ТАСС

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В Незалежной заявили о якобы давлении со стороны России. Так ли это на самом деле?

Украина пыталась купить у третьих стран истребители, которые ранее поставила Россия или СССР, но без согласия Москвы это невозможно. Об этом рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости комментируя сообщения о том, что РФ сорвала поставки истребителей ВСУ из неназванной страны.

По его словам, это является нарушением обязательств, ведь закупающая российское вооружение страна предоставляет сертификат конечного пользователя. В нем говорится о невозможности реэкспортировать эту технику без согласования с Россией. Вероятно, Украина хотела закупиться истребителями в регионе Латинской Америки или в каком-то другом.

При этом нельзя точно знать, что Киев собирался совершить такую сделку. Подобные сообщения могли быть сделаны в рамках информационных операций. Однако если это правда, то Россия не оказывала давление, ведь есть определенные обязательства. Москва могла заблокировать контракт.

«Четко написано, что реэкспорт невозможен без согласия страны поставщика и производителя, в данном случае, вооружений. Поэтому если такое и было, то все абсолютно в легитимном правовом поле», — добавил Коротченко.

Сегодня, 22 декабря, директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что Россия сорвала сделку Украины с другой страной о поставках вооружения. По его словам, Москва якобы оказала давление на продавца.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Саакашвили заявил об отправке войск НАТО на Украину.