«Прямое вступление в войну»: Саакашвили заявил об отправке войск НАТО на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Уже сейчас в США проводятся военные учения, добавил экс-лидер Грузии.

Страны Североатлантического альянса готовят войска к отправке на Украину для участия в конфликте. Об этом заявил находящийся под арестом бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в одном из интервью.

«США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на Украине… Это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — сказал он.

Саакашвили добавил, что сейчас на юге Соединенных Штатов страны НАТО проводят военные учения «именно в этом русле». Если альянс не вмешается в конфликт на Украине, то боевые действия в скором времени закончатся, уверен он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил о победе России над Украиной.