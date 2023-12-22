Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры

Проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым пришли не менее 70 человек

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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На церемонию прощания с популярным артистом были многие российские знаменитости.

В Москве прошла церемония прощания с актером, танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым, который известен широкой публике как «Пухляш». Эксклюзивные кадры с Троекуровского кладбища появились в распоряжении 5-tv.ru.

Проститься с популярным артистом пришли не менее 70 человек, среди которых были многие звезды российского шоу-бизнеса. Не скрывали слез даже мужчины. В последний путь знаменитого друга пришли проводить рэпер ST, Севиль, Артем Качер, Terry, NILETTO, Ильяс Гаязов, Стас Костюшкин, Нелли Ермолаева, Руслан Тагиев из группы «Градусы».

Знаменитости называют Дмитрия Красилова ярким светлым человеком, который всегда излучал тепло и доброту.

«Этот его бесконечный позитив — он настолько заряжал… Как-то я пригласила его на свое мероприятие, он пришел. И я говорю: „Спасибо, что ты пришел“. Он говорит: „Ну Лен, как я мог не прийти?“. Сейчас просто хочу к нему обратиться, наверное, он меня слышит… Дим, я тоже не могла к тебе не прийти», — сказала артистка Елена Борщева.

В окончание церемонии зал прощания разразился громкими аплодисментами и криками «Браво», которые не смолкали несколько минут. Как и полагается провожать талантливого и любимого артиста.

Тело «Пухляша» Красилова захоронят в родном городе танцора — Заринске. Церемония будет проведена спустя сутки после прощания, на ней будут присутствовать все, кто по какой-то причине не смог приехать в Москву.

Дмитрий «Пухляш» Красилов ушел из жизни всего в 29 лет. Его тело было найдено в собственной квартире в Москве. Известно, что накануне смерти он чувствовал себя плохо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки.