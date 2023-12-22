Врачи еле спасли: россиянин разрезал лицо от лба до подбородка цепной пилой

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В результате несчастного случая мужчина навсегда лишился одного глаза.

В столице Татарстана врачи сумели восстановить сильно поврежденное лицо мужчины. Об этом изданию «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе Республиканской клинической больницы.

Отмечается, что 72-летний пенсионер получил увечья после неудачного обращения с цепной пилой. Халатность с опасным орудием чуть не стоила мужчине жизни. Он поступил в медицинское учреждение 18 декабря.

Инцидент произошел в ходе строительства беседки. Механизм зацепился за железку, после чего пила отскочила и ударила мужчину по лицу, оставив большую рану от лба до подбородка.

Больше всего пострадал глаз — его, к сожалению, спасти не удалось. В результате трехчасовой операции лицо удалось восстановить — на данный момент мужчина проходит реабилитацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сибирские врачи вернули зрение пациентке, пересадив нерв с ноги.