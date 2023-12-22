В поисках копии: кем Канье Уэст заменял в своей жизни Ким Кардашьян

Канье Уэст был в трех отношениях после развода с Ким Кардашьян

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hoo-me.com/MediaPunch

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Рэпер все-таки смог склеить разбитое сердце после развода, но чего ему это стоило?

Последний год рэпер Канье Уэст счастлив с новой возлюбленной Бьянкой Сенсори, несмотря на критику со стороны общественности. После развода с Ким Кардашьян все попытки исполнителя построить отношения скорее шокировали поклонников, пишет издание 7Дней.ru.

Джулия Фокс

www.globallookpress.com / Manuele Mangiarotti

Об отношениях Уэста и Джулии Фокс стало известно сразу после развода рэпера с Кардашьян. Актриса сама открыто рассказала про свидание с Канье.

Их союз многие воспринимали как пиар, хотя пассия опровергала эти домыслы. Так или иначе, роман с Уэстом помог ей продвинуться по карьерной лестнице: Фокс стали чаще звать на рекламные съемки.

Винетрия

Instagram* / vinetrria

После нее Уэст нашел еще одну даму, но уже помоложе. 22-летняя Винетрия на его фоне выглядела ребенком, так что и в эти отношения никто не поверил.

Таблоиды писали, что Канье настолько переживал из-за развода с Кардашьян, что пытался найти хоть кого-нибудь, с кем можно забыться.

Чейни Джонс

Instagram* / chaneyjonesssss

Следующей пассией рэпера снова стала похожая на бывшую жену девушка. Примечательно, что в отношениях Джонс будто бы специально пыталась во всем копировать Кардашьян.

Возможно, потому что поняла, что так Канье пробудет с ней дольше. Но рэпер быстро понял, что ей нужна популярность, поэтому разорвал отношения.

Бьянка Сенсори

Instagram* / bianca.censori_official

В начале 2023 года стало известно, что Уэст тайно женился на своей подчиненной Бьянке Сенсори. В итоге этот союз оказался самым долгим из всех, не считая брака с Кардашьян.

Правда, звездная парочка часто удивляет публику своими выходками и внешним видом. Осенью они даже предавались интиму на публике.

У некоторых из приближенных к супругам сложилось мнение, что рэпер пытается превратить свою нынешнюю пассию в копию Кардашьян. Друзья Бьянки переживают, что она полностью подчиняется Уэсту: они даже пытались вытащить ее из лап Канье, но та заявила, что они завидуют ее популярности и сказала им «отвалить».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером своего бренда Yeezy.

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