Премьер Словакии Фицо: все оружие и деньги мира не помогут Украине победить РФ

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

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Есть ли смысл начинать ВСУ новое контрнаступление?

Запад может предоставить Украине все оружие и деньги мира, но Россия в любом случае одержит победу в спецоперации. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в беседе с изданием pravda.sk.

«У Украины нет достаточно сил для того, чтобы развернуть ситуацию в военном плане, она не способна ни на какое контрнаступление. Мы можем залить туда все оружие мира, все деньги, и никогда в военном отношении Россия не потерпит поражение», — сказал он.

Фицо заявил, что не верит в военное разрешение конфликта на Украине. При этом премьер уверен: Россия начнет диктовать условия урегулирования ситуации на рубеже 2023 и 2024 годов.

На прошлой неделе сообщалось, что Украина собирается проводить еще одно контрнаступление в 2024 году. Предполагается, что основные боевые действия будут проводиться на херсонском направлении, а отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра. Полковник Виктор Литовкин дал прогноз новому контрнаступлению ВСУ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году.