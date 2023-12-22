Новый указ: США усилят санкции против России в финансовой сфере

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Какие «возможности» появятся у Штатов с принятием этого документа?

Американский президент Джо Байден собирается подписать указ об усилении санкций против России в финансовой сфере. Об этом заявил чиновник из администрации США во время специального брифинга.

«Президент Байден намерен подписать новый исполнительный указ, который усилит санкции США против России, сосредоточившись на финансовых посредниках», — сказал он.

С помощью этого указа Штаты смогут «преследовать финансовые учреждения», не решившие, позволять ли компаниям действия, которые могут быть расценены как содействие ВПК РФ, или же прекратить взаимодействие с Россией.

США могут впервые использовать вторичные санкции с целью преследования институтов финансов, которые продвигают возможности Москвы по созданию оружия, использующегося в зоне спецоперации на Украине.

Указ также позволит соответствующим ведомствам принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, произведенную в России, но подвергнутую изменениям за пределами нашей страны.

В этом плане речь идет и о запретах в отношении алмазов. К слову, отметила другой американский чиновник, соответствующие ограничения введет еще и Евросоюз.

Решение принято в условиях отсутствия подвижек в согласовании Конгрессом запроса администрации о выделении средств в качестве помощи Украине. Законодатели уже ушли на каникулы, которые продлятся до 8–9 января, так и не договорившись о проекте закона.

На прошлой неделе новый пакет помощи киевскому режиму пообещал президент США Джо Байден. Однако анонсировал он это до того, как Конгресс вынес окончательное решение. Журналист из США Дэниел Ковалик ранее заявлял о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США вновь озаботились судьбой замороженных активов России.