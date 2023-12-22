«Россети» в День энергетика ввели в работу новые объекты в Москве и регионах

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

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Запуск новых объектов провели одновременно в Москве, Амурской и Белгородской областях, Краснодарском крае.

Сразу в четырех регионах России в День энергетика «Россети» ввели в работу новые электросетевые объекты. Торжественную церемонию провел генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Запуск новых объектов провели одновременно в Москве, Амурской и Белгородской областях, Краснодарском крае. Эти энергообъекты создают условия для развития перспективных промышленных предприятий и социально значимой инфраструктуры.

«Традиционно День энергетика мы отмечаем вводом новой электросетевой инфраструктуры. Завершенные сегодня проекты различаются по своим параметрам, но каждый из них значим. Это современные, надежные и высокоавтоматизированные объекты. Практически все оборудование, которое применялось при их строительстве и модернизации, отечественного производства. Все это будет работать в интересах потребителей», — подчеркнул Андрей Рюмин во время церемонии запуска.

В День энергетика на Дальнем Востоке введена в эксплуатацию переключательная подстанция мощностью 500 киловатт «Химкомбинат» и 28,5 километров магистральных линий электропередачи. Эти объекты обеспечат выдачу из сети 301 мегаватт для Амурского газохимического комплекса, который является резидентом ТОР «Амурская». Сырье для предприятия будет поставляться с Амурского газоперерабатывающего завода, входящего в технологическую цепочку трубопроводной системы «Сила Сибири» компании «Газпром».

Важное событие также произошло в Краснодарском крае, где начала работу подстанция мощностью 110 киловатт «Ясная». Этот объект, введенный в эксплуатацию компанией «Россети Кубань», необходим для выдачи в сеть 44,1 мегаватта мощности Лабинской солнечной электростанции Группы «Хевел».

В Москве после реконструкции открыт центр питания мощностью 220 киловатт «Баскаково», от которого зависит электроснабжение восточных районов города с населением более 1,5 миллиона человек. «Россети Московский регион» планируют выдать от него в ближайшие два года 64,5 мегаватта мощности, преимущественно для жилищного фонда по программе реновации.

Еще один запущенный объект — подстанция мощностью 110 киловатт «Слобода» в Белгородской области, которая обеспечит электроснабжение предприятия по выпуску продуктов на основе растительных белков «Еда будущего».

В 2023 году ПАО «Россети» была реализована рекордная инвестиционная программа с ожидаемым общим объемом финансирования более 500 миллиардов рублей. Это позволило решить целый спектр задач по электроснабжению новых транспортных, промышленных и социальных объектов, жилых комплексов, в том числе построенных в рамках национальных проектов в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.