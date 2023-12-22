«Чрезвычайно опасно»: в Кремле предупредили о последствиях конфискации активов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harry Hart; 5-tv.ru

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Данная тема постоянно обсуждается в США и Европе, добавил пресс-секретарь российского президента.

Россия примет ответные меры в отношении тех, кто пытается инициировать конфискацию ее активов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Как говорил (глава МИД РФ Сергей. — Прим. ред.) Лавров, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать мы в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать. Поэтому это шаги, которые не могут не иметь серьезных последствий», — сказал он.

По словам Пескова, тема незаконного изъятия активов России постоянно обсуждается в Европе и США. Тем не менее она чрезвычайно опасна для мировой финансовой системы, ведь реализация этих ценных бумаг станет серьезным ударом по всей ней. Россия в любом случае не оставит в покое инициаторов попыток конфисковать активы.

«И будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание, международное, национальное и иное. И это… будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал», — заявил представитель Кремля.

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Ранее газета The New York Times сообщала о том, что власти США начали срочные переговоры с западными союзниками о конфискации активов Центробанка России на сумму более 300 миллиардов долларов. Эти средства они хотят передать Украине в качестве военной помощи, когда ослабнет их поддержка.

При этом Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить стратегию использования российских активов к 24 февраля 2024 года.

Также 20 декабря издание Der Spiegel заявило о намерении немецкой Генпрокуратуры изъять российские активы и присвоить их бюджету страны. В ФРГ планируют конфисковать более 720 миллионов, и запрос об этом уже был направлен в суд.

На такие планы Берлина уже ответил глава МИД России Сергей Лавров. Вместе с тем министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о принятии Москвой симметричных мер при использовании замороженных активов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили запустить процедуру конфискации активов США.