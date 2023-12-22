Путин обсудил с членами Совбеза биологическую безопасность на пространстве СНГ
Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Основная часть встречи прошла в закрытом режиме.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности России. С его участниками глава государства пообщался по видеосвязи из Кремля в пятницу, 22 декабря.
Основная часть встречи, которую посвятили теме коллективной биологической безопасности на пространстве СНГ, прошла в закрытом режиме.
«Поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ — коллективной биологической безопасности», — сказал Путин, позвав на заседание, в том числе, главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел совещание с Совбезом по вопросу технологического суверенитета.