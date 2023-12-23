Квартирный вопрос: стоит ли покупать комнату в коммуналке
Спрос на комнаты в коммуналках вырос в Москве и Петербурге
Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas / Imo photothek.net via www; 5-tv.ru
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Такая небольшая жилплощадь начала пользоваться спросом и, соответственно, дорожать в цене. Какие есть риски?
Комнаты в коммуналках пользуются повышенным спросом и растут в цене. За год они подорожали на 11%.
Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Средняя цена такого жилья в Москве сегодня — четыре миллиона рублей, в Петербурге — около двух с половиной.
В провинции можно найти и за 500 тысяч, к примеру, в Ульяновске, но там и спрос меньше. А вот в двух столицах комнаты раскупают очень активно.
Особенно в домах, включенных в программы расселения. Хотя покупка такого жилья несет и риски.
Сроки расселения не всегда можно спрогнозировать. Ну и в целом покупка комнаты или разделение больших коммунальных квартир на несколько изолированных требуют долгих согласований.
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