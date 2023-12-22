Артиллеристы армии России уничтожили укрепления ВСУ на кременском направлении

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

На этом участке удалось занять важную стратегическую высоту, это отличный плацдарм для дальнейшего продвижения.

На кременском направлении нашим военным удалось занять новые, более выгодные позиции. Слаженную работу артиллеристов на передовой увидел корреспондент «Известий» Даниил Левин.

К стрельбе готовятся минометчики группировки «Отважные». Они выбегают из укрытий, подносят снаряды.

«Василек» — автоматический миномет: снаряды погружают не по одному в ствол, как обычно, а сразу несколько при помощи кассетного механизма. Благодаря этому можно выполнить до 170 выстрелов в минуту.

Миномет «Василек» наклонен практически под прямым углом, потому что позиции противника находятся очень близко. Его удобство в том, что не нужно каждый раз менять маскировочную сеть — стреляют из специального укрытия.

Мины 82-го калибра, но выпущенные из «Василька» снаряды имеют более разрушительную мощь. Под Кременной, где ВСУ тщательно окопались, орудие методично пробивает каждое укрепление.

«Снаряды нужно подготовить, принести, кассету заправить, зарядить. И после нескольких сотен выпущенных снарядов в день. Очень изматывает, ведь вес туда-сюда таскать. Мина весит четыре килограмма. Соответственно в кассете четыре мины», — объяснил военнослужащий с позывным «Артист».

Наши подразделения на передовой поддерживает тяжелая артиллерия с третьей линии. Очень необычное чувство, когда за выстрелом наблюдаешь из небольшой избушки — после окончания работы нужно поскорее уезжать.

Большинство военнослужащих этого подразделения — из Центрального федерального округа: ярославцы, москвичи. «Потап» — сотрудник МВД на пенсии: в 1990-е вступил в муниципальную милицию, потом был участковым одного из столичных районов.

«Как говорится, милиционер на земле хозяин, а муниципал — царь. Во-первых, дисциплина. Некоторые там ребята не понимают, что такое дисциплина. Мне проще», — заметил «Потап».

Совместными усилиями минометчики, расчеты гаубиц и другие артиллеристы не только ведут активную оборону, но и успешно отодвигают противника. На этом участке удалось занять важную стратегическую высоту, это отличный плацдарм для дальнейшего продвижения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ФРГ раскрыли реальные потери ВСУ в живой силе и технике.