В России предъявили заочные обвинения экс-членам СНБ Украины

СКР предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины за причастность к АТО в Донбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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О каких бывших украинских чиновниках идет речь?

Следственный комитет России предъявил обвинение двоим бывшим украинским министрам за причастность к проведению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СКР по итогам оперативного совещания председателя ведомства Александра Бастрыкина в Мариуполе.

«Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ (Совет национальной безопасности и обороны) Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014–2019 гг.), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 г.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые принимали преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции (АТО) в республиках Донбасса. В настоящий момент принимаются меры к розыску и аресту бывших украинских министров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России объявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.