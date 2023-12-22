Касается многих: кого оштрафуют за отсутствие «умного» счетчика

Юрист Сергеев: за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года

Фото: Курсков Евгений / ТАСС

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Что мешает активному внедрению таких технологий?

Власти решили отложить введение штрафов за отсутствие «умных» электросчетчиков до следующего года. Об этом изданию URA.RU сообщил юрист Сергей Сергеев.

По словам специалиста, с 1 января 2024-го мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям за неисполнение обязанности по установке умных счетчиков закончится.

«Однако за отсутствие умных счетчиков не будут штрафовать до 2024 года», — объяснил Сергеев.

Кроме того, несовершенство механизма применения штрафа мешает внедрению «умных» счетчиков, считает специалист. На данный момент все еще непонятно, кто «виноват»: гарантирующие поставщики или сетевые организации, которых, по мнению Сергеева, и могут коснуться санкции после истечения моратория.

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