Четыре украинских беспилотника сбили утром над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Силы ПВО своевременно среагировали на вражеские объекты.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны сначала были замечены над регионом в районе десяти утра, а затем — ближе к полудню. Силы ПВО успешно ликвидировали беспилотники самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные при помощи средств ПВО сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.