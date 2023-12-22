«Больше не хочу видеть»: зачем Наталья Штурм решила сбрить волосы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему знаменитость решила поэкспериментировать с собственной внешностью?

Звезда эпохи 1990-х Наталья Штурм хочет побрить голову. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения Алены Жигаловой певица разоткровенничалась на тему собственной головы.

«Во-первых, у меня череп абсолютно идеальный, и поэтому в скором времени я вообще сбрею волосы все сзади», — заявила знаменитость.

Все началось с головного убора, в котором Штурм появилась на мероприятии. Блестящая шапочка, которую артистка придумала сама, привлекла внимание публики.

«Я поняла, что я больше не хочу видеть свои волосы, потому что, мне кажется, что в таком образе я выгляжу более лаконично, без вот этих волос. Они мешают», — объяснила певица.

В целом внешний вид Штурм на мероприятии был экстравагантным. Она появилась в латексных шортах-трусах, колготках и топе с выразительным декольте, а также в длинном блестящем плаще, который исполнительница называет «звездочетом».

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядела Штурм на дне рождения Жигаловой.