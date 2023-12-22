ФНС открыла в отношении блогера Лерчек новую налоговую проверку

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Сколько опять могла задолжать Чекалина?

Федеральная налоговая служба (ФНС) России открыла новую выездную проверку деятельности инфопредпринимательницы Валерии Чекалиной (Лерчек) за 2022 год с планируемыми многомиллионными доначислениями. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По данным предпроверочного анализа, в деятельности блогера установлены нарушения, схожие с теми, за которые она была привлечена за 2020–2021 годы. Дело в том, что Лерчек после возбуждения уголовного дела уточнила свои налоговые обязательства за 2022 год, но снова скрыла доходы, которые поступили на аффилирововнных ей лиц.

Теперь сотрудникам налоговых и следственных органов предстоит разобраться в обстоятельствах предпринимательской деятельности Чекалиных за ранее не исследованный период времени. Уточняется, что размер долга может составить более 250 миллионов рублей.

Лерчек и ее мужа ранее обвинили в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, Чекалины на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников, чтобы не платить по счетам. Отмечается, что деньги, которые они вернули государству, пара брала взаймы.

Недавно Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Задолженность была полностью погашена.

Ранее 5-tv.ru писал, что у блогера Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой.