«Мне без тебя грустно»: как одна фраза может разрушить отношения

Фото, видео: www.globallookpress.com / M. Baumann; 5-tv.ru

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Почему многие не замечают за собой «искажения ролей»?

Любовь — очень сложная и многогранная вещь. Отношения могут включать в себя как радостные моменты, так и определенные сложности.

Например, зачастую один из партнеров не может комфортно «существовать» без постоянного и непрерывного внимания своего возлюбленного. О причинах подобного поведения и том, к чему это может привести, 5-tv.ru рассказал психотерапевт-сексолог Евгений Кульгавчук.

Нередко мужчины слышат от девушек: «Мне без тебя грустно». По мнению некоторых, популярная фраза может обесценить женщину в глазах партнера, а также убить всю любовь и уважение к ней. Как объяснил эксперт, дело кроется в биологической природе человека.

«С биологической точки зрения сексуальные отношения между мужчинами и женщинами служат главной роли — реализации базового инстинкта размножения», — подметил специалист.

Для этого в паре должны состоять две социализированные, самодостаточные, дееспособные и здоровые личности. Причем как физически, так и психически, ведь «парадигма человека биопсихосоциальна», рассказал Кульгавчук.

«Это в идеале — „один плюс один“. Они не пропадут друг без друга, но они вместе еще более счастливы. А если человек не „единичка“, а „ноль пять“?» — задает риторический вопрос психотерапевт.

В пример Кульгавчук приводит девушку, пишущую своему мужчине о непереносимости разлуки каждые 15 минут. Как объясняет эксперт, подобное поведение может говорить о детской позиции в отношениях, а также о неспособности в будущем стать «материнской фигурой».

Существует и обратная ситуация, когда мужчина для женщины — старший ребенок, который не может жить самостоятельно. По словам психотерапевта, в подобных парах могут пропасть сексуальные отношения, словно природа пытается «не пропустить некоторых к родительству».

«Это невротические отношения, часто родом из треугольника Карпмана. Это отношения жертвы и спасателя, это отношения папа-дочь или мама-сын. Это реализация отцовства или материнского инстинкта не по адресу», — поделился сексолог.

Некоторые люди продолжают «играть в эти игры», а некоторые начинают осознавать неправильность такого поведения и вырастают из подобного. Эксперт отмечает, что в отношениях абсолютно нормально кокетничать, проявлять заботу и внимание и говорить о чувствах, но в то же время во всем нужно иметь чувство меры.

«Нельзя позиционировать себя как хронически недееспособного человека, если Вы хотите здоровых отношений, а не формат опекунства», — рассказал специалист.

Психотерапевт посоветовал стараться строить здоровые взаимоотношения. А в случае «искажения в ролях» начинать над собой работу, причем не обязательно только в одиночку: помочь также может и партнер.

«Ведь мы можем меняться в лучшую сторону, становиться глубже, интереснее, прежде всего, даже для себя. Любите и будьте любимыми», — заключил эксперт.

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