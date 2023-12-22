Авиакомпании снизили цены на билеты в новогодние праздники после проверки ФАС
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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В преддверии длинных выходных россияне планируют поездки к родственникам и на отдых. Ситуацию с ценами на билеты регулируют специалисты.
Российским авиакомпаниям рекомендовали пересмотреть цены на авиабилеты в новогодние праздники. За ситуацией следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщила ее пресс-служба 5-tv.ru.
Так, специалисты провели мониторинг цены на билеты по более чем 330 маршрутам. После проверки российским авиакомпаниям рекомендовали скорректировать цены на перевозки, поскольку в праздники наблюдается высокий спрос.
Таким образом, ФАС удалось повлиять на корректировку цен, и билеты подешевели от 7 до 39%. Речь идет, в том числе, о направлениях юга России, Северного Кавказа и крупнейших городов страны.
«ФАС России продолжает вести мониторинг минимальной стоимости авиабилетов на постоянной основе», — подчеркнули в службе.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники в преддверии Нового года заинтересовались корпоративами. Злоумышленники рассылают фальшивые приглашения, чтобы взломать рабочие компьютеры.