Королева рок-н-ролла с Марса: как Жанна Агузарова стала звездой и где она сейчас

Агузарова после исчезновения на годы вернулась к творчеству и выпустила альбом

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Что сейчас происходит со знаменитой исполнительницей?

Легендарная певица Жанна Агузарова, которая в 80-х по праву считалась королевой русского рок-н-ролла, в последние годы практически не появляется на публике. Почему же некогда одна из самых известных женщин российской эстрады ушла в тень и осталась ли у нее былая популярность? 5-tv.ru рассказывает о творческом пути экс-солистки группы «Браво» и том, что с ней происходит сегодня.

С чего все начиналось

Несмотря на заявления самой певицы о том, что она родом с Марса, на самом деле она родилась в небольшом поселке Тюменской области. Переживая развод родителей и публичные избиения от отчима, девочка мечтала о карьере артистки театра, однако комиссия театрального института вдребезги разбила надежды Жанны.

За неимением выбора, девушке пришлось поступать на маляра в московское ПТУ № 187 и, казалось бы, о какой-либо популярности можно забыть. Однако, по счастливой случайности молодая Агузарова оказалась на вечеринке столичной творческой элиты, где кто-то внезапно обратил внимание на ее вокальные данные. Именно с этого момента и начинается творческое становление будущей звезды.

«Браво»

Привыкшая вертеться в этой непростой жизни, Жанна приложила все усилия, чтобы пробиться к славе. Она приняла образ дочери шведского дипломата, взяв себе имя Ивонна Андерс.

Такой странный выбор был обусловлен тем, что девушка потеряла свой паспорт, и была вынуждена жить по документам некого Ивана, чье имя она собственноручно исправила.

Агузарова перепробовала множество вариантов, и даже чуть не стала участницей группы «Крематорий», однако знакомство с Евгением Хавтаном расставило все на свои места и Жанна стала солисткой ансамбля «Браво». Благодаря харизме и внутренней энергии Агузаровой, группа моментально стала одним из самых известных коллективов в СССР, и даже внезапный арест вокалистки прямо на сцене не испортил репутацию музыкантов.

Дело было в том, что афера с поддельным паспортом все-таки вскрылась, и начинающая звезда была отправлена на принудительные работы. Однако, спустя всего полтора года, Жанна вернулась на сцену и совершила еще один мощный рывок в карьере.

Золотые годы

Вторая половина 80-х стала периодом настоящего фурора Жанны. В 1986-м ее пригласили в передачу «Музыкальный ринг», в 1987 году вышла самая популярная пластинка группы, на которой были такие хиты, как «Желтые ботинки» и «Старый отель», и в этом же году голос Агузаровой прозвучал в культовом фильме «Асса».

Вскоре певица решила начать сольную карьеру. Окончив музыкальное училище, она записала альбом и даже некоторое время проработала в театре, однако вскоре артистка решила попытать счастья на западной сцене и переехала в США.

Спад популярности и возвращение

Вопреки ожиданиям, покорить американский рынок у Жанны не вышло и из всесоюзной знаменитости она превратилась в малоизвестную певицу, которой два года приходилось петь в ресторане. Ни новый альбом, ни тур в честь десятилетия группы «Браво» не помогли ей вернуть былую славу.

Добавил проблем и неудачный гражданский брак с актером Ником Полтораниным, которого певица оставила в Штатах и вернулась на родину. После сокрушительного падения Жанна пропала с радаров аж до 2015 года.

Внезапно «марсианка» появилась в эфире одного из вечерних шоу в совсем непривычном для фанатов образе: длинные волосы, увеличенные губы, следы пластических операций и роскошный наряд поразили публику.

Зрители так и не получили точного ответа на вопрос, где же пропадала певица долгие годы, а внешность и поведение Агузаровой вызвали много споров и вопросов. Как стало известно из разных источников — экс-солистка «Браво» разорвала отношения с близкими, отвернувшись даже от матери с братом.

Ее мама Людмила Ивановна до сих пор живет в скромном деревенском доме под Тюменью, звездная дочь уже больше десяти лет не навещает ее и никак не помогает деньгами. Не поддерживает общение Агузарова и с тетей из Биробиджана, которая безуспешно пытается достучаться до племянницы.

Даже родной брат певицы, который изредка общается с ней, публично заявлял, что у него больше нет сестры. Что же происходит со звездой 80-х?

Виновата ли утрата популярности в таких странных поступках артистки? Сама Агузарова никак не комментирует происходящее.

В 2020 году она попыталась вернуться в строй, выпустив первый с 2003-го альбом «Королева Сансета». Жанна также прислушалась к мнению поклонников и избавилась от результатов пластической хирургии, вернув свою настоящую внешность.

В 2022-м исполнительница ворвалась на музыкальный фестиваль «Стереолето» в Санкт-Петербурге. Выступив на мероприятии в честь Дня России, Агузарова со сцены призналась в любви к Родине.

А чуть позже — в начале 2023-го знаменитость столкнулась с последствиями неудачной пластической операции. Этот момент биографии также стал достоянием общественности. Агузаровой снова пришлось прибегнуть к пластике, чтобы исправить работу хирургов.

В августе 2023-го Жанна Агузарова записала новую композицию «На черном небе звезды» о «волшебных августовских звездопадах». Исполнительница назвала песню шедевром.

Что будет происходить в ее жизни дальше — неизвестно никому, однако надежда на то, что певица сможет наладить свою личную и публичную жизни, еще не угасла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что судьба уготовила Ольге Бузовой.