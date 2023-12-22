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Топ-менеджер из Незалежной пожаловался, что Россия якобы постоянно мешает закупать оружие на мировом рынке.

Россия сорвала сделку Украины с другой страной о поставках вооружения. Об этом рассказал украинский топ-менеджер и управленец в сфере производства и продажи специальной техники и оборудования, генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в интервью местному изданию «Экономическая правда».

Он отметил, что Киев нашел страну «на другом конце планеты», которая может продать истребители. Сделка почти состоялась, но «вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян». Этот документ дипломаты из России якобы использовали для давления на чиновников из страны-продавца, которые в результате отказали Украине.

«В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», — сказал он.

Вместе с тем Бельбас рассказал, что Россия якобы постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке. Эта же ситуация лишь одна из немногих.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что генерал США захохотал после просьбы Киева поставить F-16.