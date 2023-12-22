«Четкие доказательства»: как Вин Дизель отреагировал на обвинения в изнасиловании

Фото: www.globallookpress.com / AMG

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О сексуальных домогательствах от звезды «Форсажа» заявила его бывшая ассистентка.

Вин Дизель категорически отвергает обвинения в изнасиловании ассистентки. Об этом со ссылкой на адвоката актера пишет CNN.

По данным источника, звезда «Форсажа» впервые слышит об этой истории, которая якобы произошла более 13 лет назад, от сотрудницы, работавшей с голливудской знаменитостью всего девять дней.

«Вин Дизель категорически отвергает это утверждение. Он впервые слышит об этом заявлении более чем 13-летней давности, сделанном, предположительно, работавшей девять дней сотрудницей. Существуют четкие доказательства, которые полностью опровергают эти диковинные обвинения», — заявил адвокат Дизеля Брайан Фридман.

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По словам той самой ассистентки Асты Йонассон, в 2010 году, когда она работала ассистенткой у актера во время его съемок в «Форсаже 5», Дизель стал вести себя неадекватно. В один из дней, когда они остались наедине, актер якобы схватил ее за грудь и попытался поцеловать, хотя она отчаянно сопротивлялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Рассела Брэнда обвинили в изнасилованиях в период с 2006 по 2013 год.