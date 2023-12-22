Овечкин забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Он стал вторым в истории лиги с таким показателем.

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 900 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф Национальной лиги хоккея. Причем он стал вторым игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать такой прорыв.

Сегодня Овечкин забил решающий гол в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ. Так, благодаря россиянину «Вашингтон» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2 в овертайме. Эта шайба стала для Овечкина 828-й в регулярных чемпионатах. Вместе с тем он забил 72 года в плей-офф.

Стоит отметить, что вторым в истории НХЛ забившим больше 900 шайб с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф стал хоккеист из Канады Уэйн Гретцки. На его счету 1016 шайб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкина ударили клюшкой по горлу в матче НХЛ. Произошло это во время игры «Вашингтона» против клуба «Вегас Голден Найтс».