Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

Фото: www.globallookpress.com / Wang Yiou

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В 2024-м году экономисту исполнилось бы 100 лет.

Скончался Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год, американский экономист Роберт Солоу. Печальное известие сообщила газета The New York Times, ссылаясь на заявление его сына.

Сердце экономиста остановилось в возрасте 99 лет, когда тот находился у себя дома в Лексингтоне, штат Массачусетс.

Солоу родился в 1924 году в Нью-Йорке. Степени бакалавра, магистра и доктора философии он получил в Гарвардском университете в 1947, 1949 и 1951 годах соответственно.

В 1956 году он разработал модель экономического роста. В 1987 году был удостоен Нобелевской премии «За вклад в теорию экономического роста».

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